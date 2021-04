Fabrizio Pausini, mia figlia Laura vincerà l'Oscar

"Laura vincerà di sicuro l'Oscar", lo afferma Fabrizio Pausini, padre di Laura, candidata all'Academy Award insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi per la canzone "Io sì/Seen" colonna sonora del film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti, con Sophia Loren. "Così come avvenuto negli altri momenti importanti della carriera di Laura, il miracolo della candidatura all'Oscar era stato da me predetto" rivela il padre dell'artista di Solarolo a Pascal Vicedomini in collegamento streaming per "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest", la manifestazione che da 16 anni anticipa la notte più attesa per il cinema, in programma tra il Chinese Theatre di Hollywood e le piattaforme Eventive.org e Mymovies.it Vicedomini, sorpreso, chiede a Fabrizio Pausini come faccia ad esserne così sicuro: "quando mia moglie era incinta, leggendo un libro di cui non ricordo né titolo né autore, ho provato a mettere in pratica per 9 mesi ciò che lo scrittore sosteneva. Un metodo per vedere realizzati da un figlio i sogni del proprio genitore. Con Laura si è realizzato tutto. Da quando è nata le dico sempre ciò che succede prima che la cosa accada: credo sarà così anche stavolta, sarebbe la perla finale di una carriera straordinaria e un bel regalo per il compleanno che festeggerò il 28 aprile".

Il giornalista di Hollywood Reporter Scott Feinberg, in collegamento "Live from Hollywood" conferma questa predizione "Laura è favorita in quanto la canzone è bella e quest'anno non ci sono altri brani che abbiano particolarmente colpito il pubblico" dice il cronista, che aggiunge: "E poi è affiancata da Diane Warren, che ha già ricevuto altre 11 nomination senza mai vincere". Rispetto a "Pinocchio" di Matteo Garrone per il quale Massimo Cantini Parrini concorre per i Miglior Costumi, e Dalia Colli e Francesco Pegoretti per Miglior Trucco e Acconciatura, Scott Feinberg ha più dubbi: "Purtroppo credo che 'Pinocchio' abbia meno possibilità. Il film 'Ma Rainey's Black Bottom' è sicuramente preferito dall'Academy per queste due categorie".