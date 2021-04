Covid: quasi mille casi e trenta morti in Emilia-Romagna

È di quasi mille nuovi positivi e trenta morti il bilancio delle ultime 24 ore della pandemia in Emilia-Romagna. Prosegue il calo dei ricoveri ma le vittime sono altre 30, con età media 86 anni. Il totale dei morti è 12.761.

I nuovi casi di coronavirus sono 984 individuati sulla base di 28.391 tamponi, fra molecolari e antigenici. Età media: 39,6 anni. Tra le province Modena in testa per i contagi giornalieri con 160 nuovi casi, seguita da Bologna (134 più 23 del circondario imolese), Reggio Emilia (151), e Ravenna (119). Poi Rimini (113), Parma (107) e Cesena (63), quindi Forlì (56), Ferrara (39), Piacenza (19).

In terapia intensiva sono ricoverati 265 pazienti (11 in meno rispetto a ieri) e negli altri reparti Covid ci sono 1.873 persone (75 in meno).

I casi attivi sono 52.403 (-2.143 rispetto a ieri), di cui quasi il 96% in isolamento domiciliare.