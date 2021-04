Casolare in fiamme a Bologna, nessun ferito

Un vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio in un casolare abbandonato fra via Guelfa e via Lenin, periferia di Bologna, a ridosso della linea ferroviaria Bologna-Rimini. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con anche l'autoscala e due autobotti, per spegnere le fiamme, che interessano soprattutto il tetto. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero feriti perché il casolare era disabitato. Le cause del rogo sono da accertare e sul posto è presente anche la Polfer. Durante l'intervento dei pompieri, in quel tratto della linea Bologna-Rimini la circolazione dei treni è stata rallentata a 30 chilometri orari.