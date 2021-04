25 aprile: E-R, puntata speciale a 'LeNove' su Lepida Tv

Per la Festa della Liberazione, la nuova settimana de 'LeNove in Emilia-Romagna', in onda su LepidaTv (canale 118 e sul web), aprirà lunedì 26 aprile, alle 9, con una puntata speciale per approfondire il significato di questa ricorrenza nazionale e del rito civile che le istituzioni e i cittadini celebrano anche quest'anno, sia pure con nuove modalità imposte dalle restrizioni anti-Covid. Assieme a Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Mirco Carrattieri, direttore generale dell'Istituto Parri e Daniele Susini storico, si parlerà delle radici della Costituzione, di storia e memoria, di come fare educazione civica e coinvolgere le nuove generazioni. Per l'occasione la puntata sarà trasmessa anche in diretta Facebook, sulla pagina dell'Assemblea legislativa.

Il consueto appuntamento di informazione su LepidaTv (dal lunedì al venerdì alle 9), proseguirà nei giorni successivi con la rassegna stampa. Martedì 27 aprile sarà ospite Giampiero Moscato, giornalista e direttore della testata InCronaca del Master di giornalismo dell'Università di Bologna. E proprio nell'ambito della settimana di stage in Assemblea, le puntate de 'LeNove' di mercoledì 28 e giovedì 29 ospiteranno un approfondimento sulle attività istituzionali in collaborazione con i giovani redattori di InCronaca. La settimana si concluderà venerdì 30 aprile con uno speciale sul lavoro in occasione della festa del Primo Maggio.