Gianni Morandi inizia la fisioterapia dopo le ustioni

Gianni Morandi ha iniziato un percorso di riabilitazione a Cesena per recuperare l'uso della mano destra dopo l'incidente avvenuto a marzo nella sua abitazione nel Bolognese. A darne notizia è lo stesso cantautore su Facebook dove ha postato anche una foto della seduta di riabilitazione. "La mano per ora - scrive Morandi - è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione è ancora molto lungo...Diamoci da fare!".

Il post ha raggiunto quasi 19mila 'Mi piace' ed è stato commentato da oltre 3.200 persone che hanno incoraggiato Morandi e lo hanno spronato a continuare il percorso riabilitativo. Su Instagram ha lasciato un incoraggiamento anche Jovanotti.

In un incidente domestico, mentre stava bruciando alcune sterpaglie in giardino, il cantautore si era procurato ustioni sul 15% del corpo, alle mani, alle gambe e ad un orecchio, ed è stato ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena per 27 giorni.

Dopo essere stato dimesso, è tornato a casa riprendendo piano piano la vita di tutti i giorni.