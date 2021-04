Musica: 'Rimango da solo' nuovo singolo cantautore Foresta

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Esce venerdì 23 aprile in radio e in digitale 'Rimango da solo' (Senza Dubbi/Believe Music Italia), nuovo singolo del cantante reggiano Foresta, già autore e produttore per diversi artisti di Sony Music e Universal Music. Il brano, definito da lui stesso un "easy listening" contaminato da sonorità dance e flamenco, anticipa un nuovo Ep la cui uscita è prevista entro la fine dell'anno.

Foresta, negli ultimi anni, è arrivato a consolidare un cantautorato che unisce pop, indie e un tocco di elettronica.

Emblema di questo nuovo percorso è il brano 'Alzo Le Mani'.

Negli ultimi tempi ha collaborato con i dj Luca Peruzzi e Matteo Sala, con i quali ha pubblicato la cover remix del brano 'Cheri Cheri Lady' dei Modern Talking, uscito su etichetta Jaywork Music Group, ed è stato co-autore di 'Vale la pena', singolo della cantante Miriam Masala, per la quale ha curato anche la regia del videoclip. (ANSA).