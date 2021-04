Diffonde immagini private, indagato per revenge porn a Rimini

Ha diffuso via chat foto intime che, anni prima, gli aveva inviato la ex fidanzata. La procura di Rimini, come riporta la stampa locale, ha notificato a un giovane l'avviso di fine indagine, che solitamente prelude al rinvio a giudizio, per 'revenge porn', un reato che in Italia è stato codificato da un paio d'anni e che punisce chi diffonde per ritorsione immagini intime.

I fatti risalgono al 2019 quando il fidanzato della vittima, iscritto a una scuola superiore riminese, la informa di aver visto delle sue immagini, diffuse via chat. Foto e video che la ragazza aveva fatto anni prima, quando, appena 15enne, aveva avuto una relazione con il giovane che è adesso indagato. Così, ha denunciato tutto alla polizia. La procura ha avviato un'indagine per ricostruire i fatti che, con la notifica dell'avviso, sono arrivate a conclusione. (ANSA).