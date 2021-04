Covid: in E-R altri mille casi, 92 ricoverati in meno

Nuovi casi di poco sopra i mille, più di novanta ricoveri in meno e altri 28 morti. E' il bollettino della pandemia in Emilia-Romagna, che prosegue con il trend di lento abbassamento della curva degli ultimi giorni.

I nuovi positivi sono 1.010, rilevati con 27.511 tamponi.

L'età media è 40,8 anni e 374 sono casi asintomatici. Al primo posto tra le province c'è Bologna con 186 nuovi casi più 25 dell'Imolese, seguita da Modena (179) e Reggio Emilia (149). I guariti sono 2.990 in più rispetto a ieri. I malati attivi sono 56.521 (-2.008), il 96% in isolamento a casa. I ricoveri in terapia intensiva sono 282 (-5), quelli negli altri reparti Covid sono 2.029 (-87). Tra i nuovi morti, anche una 52enne e un 48enne del Modenese, un 51enne del Ferrarese, un 53enne del Ravennate e una 48enne del Riminese.

Alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.388.338 dosi di vaccino; sul totale, 424.103 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).