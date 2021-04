Covid: 760 casi e 23 morti in E-R, calano i ricoveri

Sono 760 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati, in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sulla base di 27.263 tamponi refertati. Si contano ancora 23 vittime, che portano il totale dei morti a 12.690 dall'inizio della pandemia. Prosegue il calo dei ricoverati.

Dei nuovi positivi, la cui età media è di 41,2 anni, 355 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing.

I casi attivi scendono (sono 58.533), mentre sale la percentuale (96%) dei pazienti in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono quattro in meno di ieri (287), mentre quelli negli altri reparti Covid 2.115 (-55).

La provincia con il maggior numero dei contagi è Reggio Emilia (157) seguita da Bologna (105) e Modena (83).

Quattro morti sono stati registrati nel Riminese, tre a Bologna, Modena, Ravenna e Parma, due a Ferrara, Reggio Emilia e in provincia di Forlì-Cesena, uno a Piacenza.