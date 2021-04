25 Aprile: nuova tappa progetto pluriennale Lenz Fondazione

Continua il progetto pluriennale di Lenz Fondazione sulla memoria storica, in occasione della Festa della Liberazione, con lo streaming integrale e gratuito del nuovo capitolo dell'indagine drammaturgica sulla tragedia europea durante le dittature nazifasciste: domenica 25 aprile sarà presentata dalle 10 alle 24, dalla home page del sito www.lenzrifrazione.it, la creazione video 'Viale San Michele.

Prima che si imbianchino le cantine', a cura di Francesco Pititto. Pititto introduce il contesto storico del progetto che intende dare forma drammaturgica alla memoria delle cantine di Palazzo Rolli, in viale San Michele a Parma, sede della prigione e luogo di tortura della Gestapo durante la seconda guerra mondiale. I più recenti episodi del progetto permanente su Resistenza e Olocausto, realizzato da Lenz Fondazione in collaborazione con l'Isrec-Istituto storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma, sono stati: 'Kinder (Bambini)', spettacolo del 2016 sulla tragedia dei bambini ebrei di Parma vittime dello sterminio nazista; 'Aktion T4', dell'anno seguente, sul programma nazista di eutanasia per la soppressione dei bambini nati con malformazioni o portatori di handicap; 'Rosa Winkel (Triangolo rosa)' del 2018, sulla deportazione e sterminio degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti, e 'Black-Bruno Longhi' (2019), sul partigiano parmigiano del quale mai è stato trovato il corpo, spettacolo interpretato da giovani donne migranti.