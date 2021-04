Covid: nuovi casi sotto gli 800 in E-R, calano i ricoveri

Nuovi positivi al coronavirus sotto quota 800 in Emilia-Romagna (740 su 28.134 tamponi) e prosegue il calo dei ricoverati, oggi 89 in meno di ieri: 291 in terapia intensiva (-5) e 2.171 (-84) negli altri reparti Covid.

Si contano però altri 27 morti, 16 uomini e 11 donne, età media 80,7 anni. Per il sesto giorno di fila non ci sono decessi in provincia di Piacenza.

Dei nuovi positivi, 355 sono asintomatici e l'età media è 39,1 anni; 135 sono stati rilevati nel Modenese, 128 a Bologna, più otto del circondario imolese.

I guariti sono 3.032 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 286.311. I casi attivi sono 60.963 (-2.319), il 96% in isolamento a casa.

Il bollettino quotidiano riporta anche i dati del periodo 5-18 aprile 2021 per la scuola: 1.199 i nuovi casi nella fascia d'età che ricomprende bambini e studenti-alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori, il 29,6% in meno rispetto al dato delle due settimane precedenti, e 116 nuovi casi fra docenti e personale scolastico (-17,7%).

Per la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.333.191 dosi; 401.310 sul totale sono seconde dosi.