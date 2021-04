Comunali: Lepore (Pd), Bologna fermerà Renzi come Salvini

"Qualcuno sta cercando di strumentalizzare queste primarie, lo sappiamo. Renzi ha deciso di dare una lettura nazionale delle primarie di Bologna, ha deciso di sostenere, anzi di lanciare una candidatura. Non è un problema, perché Bologna è scesa in piazza quando Salvini ha riempito il PalaDozza e credo che Bologna verrà volentieri a votare alle primarie per sostenere anche chi vuole mantenere questa città la più progressista d'Italia". Lo dice Matteo Lepore (Pd), assessore del Comune di Bologna, candidandosi alle primarie del centrosinistra.

Ieri c'è stata la discesa in campo di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, lanciata da Matteo Renzi. Conti ha annunciato che si candiderà alle primarie del centrosinistra, scegliendo di partecipare "perché il centrosinistra è la mia casa, il mio mondo, la mia storia, i miei valori". "E lo voglio fare con una candidatura e un progetto politico senza bandiere, senza simboli, trasversale, indipendente, vero come è trasversale e indipendente un sindaco quando decide per la vita dei propri cittadini", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi Matteo Renzi l'aveva definita "la perfetta sindaca della dotta Bologna del post pandemia".

"Non prendo lezioni di schiena dritta né di autonomia da nessuno, questa è una scelta che faccio da amministratore pubblico, da cittadina e da donna, ho parlato di una città che riprenda la vocazione di Alma mater, di madre che nutre, che nutre di conoscenza, che nutre di riscatto, che nutre di bellezza. Io sono qui per Bologna", ha replicato Conti.