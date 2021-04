Zecchino d'Oro e Rainbow, partnership per l'intrattenimento

Un accordo "made in Italy" nel mondo dell'entertainment è stato siglato tra Antoniano e Rainbow: le due media company del mondo musicale e dell'animazione hanno deciso di rafforzare e consolidare la collaborazione nata nel 2018 con la produzione di '44 Gatti', serie animata ispirata dall'omonima canzone dello Zecchino d'Oro.

Obiettivo comune di Antoniano, promotore e ideatore dello Zecchino d'Oro e di contenuti musicali per i più piccoli, diretto da fra Giampaolo Cavalli, e di Rainbow - la Global Content Company fondata nel '95 da Iginio Straffi e nota per le sue produzioni animate e multimediali, tra cui la saga Winx Club - è quello di realizzare nuovi contenuti di qualità e di valore che possano divertire e intrattenere bambini e famiglie. Frutto di questa collaborazione è un piano strategico ricco di nuovi progetti e contenuti: tra le prime novità, in arrivo dal prossimo inverno, nuovi personaggi, storie e canzoni, attraverso i quali i bambini potranno scoprire se stessi e il mondo che li circonda. Fra Giampaolo Cavalli sottolinea che "I 44 Gatti con i loro simpatici protagonisti, i Buffycats, sono entrati nelle case e nel cuore di tanti bambini e sono ormai preziosi compagni del Coro dell'Antoniano. Grazie a questa importante esperienza, abbiamo deciso di proseguire il nostro cammino insieme a Rainbow, ma di farlo con un obiettivo più grande". "Stiamo pensando - aggiunge Straffi, ceo del Gruppo Rainbow - a un nuovo format/spettacolo con tanti contenuti nuovi per tutta la famiglia, in cui i bambini e le loro canzoni saranno sempre più al centro della scena".