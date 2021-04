La Fondazione Toscanini per i giovani musicisti

Dopo il successo del progetto La Toscanini Next, la Fondazione Toscanini di Parma annuncia l'apertura delle candidature per La Toscanini Next for Community, operazione realizzata in collaborazione con l'ente di formazione Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. Un percorso di alta formazione mirato al perfezionamento del musicista in orchestra e in ensemble e al conseguimento delle competenze necessarie per l'inserimento lavorativo nel settore dello spettacolo dal vivo. Destinatari dell'operazione sono 24 musicisti under 35 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Violino, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, percussioni, chitarra elettrica e acustica, basso elettrico, pianoforte, sintetizzatore, batteria e fisarmonica gli strumenti musicali selezionati per l'operazione. Finalità del percorso, che mira all'ampliamento della formazione tecnica, interpretativa e strumentale, è l'inserimento professionale mediante scritture artistiche per produzioni concertistiche. Quattro i repertori musicali di riferimento: sinfonico-operistico rivisitato in chiave pop/rock e rielaborazioni/trascrizioni dal pop e rock d'autore; incidental music (adattamento di musica per danza e prosa, musical, cabaret); global music (arrangiamento di repertori quali tango, swing, klezmer, tradizioni popolari); soundtracks (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm). Il percorso formativo sarà realizzato al Centro di Produzione Musicale "Arturo Toscanini" a Parma e alla Scuola di Musica "Giuseppe Sarti" a Faenza svolgerà dal 27 maggio al 31 dicembre per una durata di 357 ore. Le candidature dovranno pervenire entro il 15 maggio 2021. (ANSA).