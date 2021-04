Covid: in E-R 877 nuovi casi e 32 morti

Sono 877 i nuovi contagi da Coronavirus, 387 asintomatici, rilevati con 11.045 tamponi, un numero basso come sempre accade nei weekend. L'età media dei positivi di oggi è 38,8 anni, mentre tra le province al primo posto c'è Bologna con 175 nuovi casi più 20 dell'Imolese, seguita da Modena (161). Poi Reggio Emilia (114) e Rimini (90).

I ricoverati nei reparti Covid sono 30 in più (2.256), in terapia intensiva uno in meno (296) e si contano altri 32 morti, dai 56 ai 96 anni. I guariti sono 1.443 in più di ieri, mentre i casi attivi sono 63.287 (-598), il 96% in isolamento a casa.

Alle 14 sono state somministrate complessivamente 1.312.908 dosi di vaccino; 393.918 le seconde dosi.