F1, Imola: Verstappen "Stiamo calmi, la stagione è lunga"

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "E' stata davvero una sfida molto impegnativa, soprattutto all'inizio. Rimanere in pista era difficile, perché dopo il via era molto scivolosa. Poi, le gomme, il graining sul bagnato, ho scelto bene quando cambiarle.

Non è mai facile. Poi ho avuto un piccolo spavento alla ripartenza, ma tutto il resto è andato bene: sono molto contento". Così Max Verstappen dopo avere conquistato a Imola l'11/a vittoria in carriera, la prima su suolo italiano, parlando a Sky Sport.

"La ripartenza? Un piccolo spavento. Stavo cercando di riscaldare le gomme con l'acceleratore, ma sono stato fortunato a non girarmi - aggiunge l'olandese -. La prima curva? Sono stato sorpreso io stesso dalla partenza. Abbiamo lavorato tanto per migliorare lo start in queste condizioni e ci siamo riusciti. Classifica? La stagione è lunga, dobbiamo mantenere la calma". (ANSA).