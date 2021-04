F1, Imola: Sainz "Ho sentito il podio davvero a un passo"

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Analizzando in modo freddo i fattori, la mia prima gara sul bagnato, la seconda con la Ferrari e il fatto che partivo in 11/a posizione, posso dire che è stata una buona gara e una giornata positiva per me. Tutti, però, sanno che voglio di più e che oggi eravamo molto vicini al podio. L'ho visto davvero vicino, 2-3 secondi, ne ho persi tanti quando sono andato lungo nella ghiaia. In curva sentivo il grip, ma in frenata non avevo feeling". Così, parlando a Sky Sport, Carlos Sainz jr., dopo il 5/o posto nel Gp di Imola al volante della Ferrari.

"Ho perso una decina di secondi, ma sono riuscito a recuperarli. Bene anche sull'asciutto, anche se manca un po' di velocità. Porto a casa buone sensazioni, ho rischiato in partenza e questi sono segnali positivi", conclude lo spagnolo.

(ANSA).