F1, Imola: Leclerc, "Siamo migliorati con la pista bagnata"

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "La partenza non è stata fra le mie migliori, facciamo ancora fatica sul rettilineo. Oggi abbiamo pagato un prezzo alto, ma ci stiamo lavorando. Il passo era molto buono; quando dobbiamo lottare, invece, andiamo in difficoltà. A parte quello è stata una gara positiva, siamo stati competitivi sotto la pioggia e non ce l'aspettavamo, viste le esperienze degli anni scorsi. Il passo era abbastanza buono anche nel finale, sull'asciutto. Abbiamo pagato un po' il carico nel finale, ma all'inizio eravamo avvantaggiati". Così Charles Leclerc al termine del Gp dell'Emilia Romagna, che lo ha visto classificarsi al quarto posto, parlando a Sky Sport.

"Senza bandiera rossa avremmo avuto una posizione diversa.

Vediamo il bicchiere mezzo pieno, volevo il primo posto ma è una giornata positiva", aggiunge il ferrarista. (ANSA).