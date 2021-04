F1: applauso per sanitari in tribuna da Bonaccini e Di Maio

"Voglio ribadire ancora una volta il grazie di tutti quanti noi, comunità regionale e nazionale, ai sanitari impegnati ogni giorno contro il Covid: salutare coloro che siamo riusciti a invitare qui in tribuna d'onore al circuito Enzo e Dino Ferrari, unire il nostro applauso al loro, è stato un momento davvero emozionante". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che era insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il Gp di F1 dove sono stati invitati, in questi tre giorni, 150 tra medici, infermieri e operatori socio sanitri.

"Il nostro personale sanitario - ha aggiunto Bonaccini - merita la riconoscenza di tutti noi: i nostri campioni sono loro".

"Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola - ha detto ancora - dimostra quanta qualità la nostra regione e l'intero Paese possano mettere in campo, nell'automotive così come in tutti i settori, grazie a innovazione ed eccellenze uniche al mondo. Un segnale di fiducia in vista di una ripresa che deve vederci pronti". Bonaccini ha ringraziato Di Maio "per aver creduto in questa opportunità. E posso garantire il massimo impegno per la conferma del Gran Premio a Imola nel calendario del Mondiale di Formula uno il prossimo anno e in quelli a seguire. Quello di oggi è stato un grande spettacolo, in un circuito unico al mondo". (ANSA).