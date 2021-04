Serie A: Cagliari-Parma 4-3

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il Cagliari batte 4-3 il Parma alla Sardegna Arena in un anticipo della 31/a giornata del campionato di serie A, tenendo aperte le sue speranze di salvezza. In gol nel primo tempo con Pezzella e Kucka, i gialloblù hanno subito prima dell'intervallo la rete di Pavoletti ma a inizio ripresa Man ha ristabilito le distanze prima della nuova rete dei sardi con Marin. I sardi alla quarta sconfitta nel recupero hanno ribaltato la situazione con Gaston Pereiro e Cerri. Con 25 punti, il Cagliari è ora a -2 dal Torino, che però ha due partite in meno. Il Parma resta penultimo con 20 punti, ormai con un piede in serie B. (ANSA).