D'Aversa 'ko indimenticabile, avevamo dominato'

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - D'Aversa ha urlato e lottato con la sua squadra tutta la gara. Poi il gol di Cerri: addio alla A? "Una sconfitta indimenticabile per come è arrivata e per l'importanza della gara - le parole dell'allenatore rossoblù - il Parma ha controllato la partita, ma è importante il risultato: avremmo meritato un risultato diverso. È capitato altre volte: non abbiamo la malizia per portare a casa la partita in situazioni di questo tipo. Avevamo la possibilità di sorpassare il Cagliari".

Le speranze? "La percentuale è diminuita - ha detto - ma la matematica non ci condanna: continueremo a lottare da professionisti".

YE6 "Partita buttata, purtroppo non è la prima volta" YE6 (ANSA).