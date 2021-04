Covid: in E-R casi sopra i mille, ricoveri in calo

Sono ancora sopra i mille i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, ma continua con decisione il calo dei ricoverati, nell'ordine di un centinaio al giorno. I nuovi contagi sono 1.076 rilevati su 30.416 tamponi. Di questi 489 sono gli asintomatici e l'età media è 39,4 anni. La situazione nelle province vede in testa Modena con 204 nuovi casi, seguita da Bologna (183 più 19 dell'Imolese). I guariti sono 1.471 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 280.953. I casi attivi sono 63.691 (-425), di cui il 95,9% in isolamento domiciliare. Negli ospedali si contano 299 pazienti in terapia intensiva (-14), 2.292 negli altri reparti Covid (-73). Ma si registrano altri 30 morti, tra cui anche un 47enne nel Modenese e alcuni 60enni. Per la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.274.809 dosi; 382.612 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.