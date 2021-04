Carabinieri in Dad fanno lezione di legalità

I carabinieri fanno lezione in Dad agli studenti di una scuola superiore. E' successo nei giorni scorsi a Guastalla (Reggio Emilia) dove i militari hanno tenuto un corso di legalità a quattro classi del liceo scientifico Russel, affrontando i temi dell'abuso di alcol e del consumo di droga, ma anche delle trappole di internet e dell'importanza per la loro salute e quella dei loro cari del rispetto delle norme anticovid.

"Da molti anni la nostra istituzione è sensibile all'educazione alla legalità da parte di giovani e giovanissimi, per diffondere i valori del rispetto delle regole", commenta il Colonnello Cristiano Desideri, comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, "In quest'ottica - continua il colonnello - l'Arma reggiana proseguirà, anche grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici e in questo periodo pandemico grazie anche alla tecnologia, a diffondere nelle scuole i valori di legalità con il fine precipuo di salvaguardare il bene degli studenti". La lezione in videocall è stata tenuta dal tenente colonnello Luigi Regni, comandante della Compagnia di Guastalla.