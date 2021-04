Vittorio Grigolo, Il canto degli italiani al GP di Imola

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Domenica 18 aprile, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola, il tenore Vittorio Grigòlo intonerà "Il Canto degli Italiani". Alle 15 tutti i piloti saranno in piedi sulla linea di partenza con alle spalle le auto schierate sulla griglia: Grigòlo canterà l'Inno, al centro della pista, di fronte ai piloti; al termine ci sarà il passaggio delle Frecce Tricolori.

"Per me è un grande onore rappresentare il mio Paese, cantando l'Inno d'Italia - dichiara il tenore, nel cui sangue la passione per la velocità scorre sin da piccolo, quando gareggiava nella categoria Kart ICA 100 nazionale -. È accaduto l'anno scorso, il 2 giugno Festa della Repubblica, all'Arena di Verona e su Rai1, e accadrà domenica davanti ai più importanti piloti del mondo. La mia dedica va agli italiani che ce la mettono tutta per ripartire, ce la faremo perché siamo un grande popolo. Una corsa automobilistica può essere la metafora giusta per la sfida che ci attende e qui mi piace ricordare con orgoglio che il numero 1 della Formula 1 è proprio un italiano, Stefano Domenicali, nato a Imola". (ANSA).