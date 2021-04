Un operaio di 53 anni, di origine campana, è morto questa mattina in un infortunio sul lavoro a Viserba di Rimini. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia di Stato, l'uomo sarebbe stato investito da una ruspa in movimento del cantiere stradale. Il 53enne è quindi deceduto sul colpo. Sul posto oltre ai 118 anche i funzionari della Medicina del Lavoro dell'Ausl. Il Comune di Rimini, in una nota, esprime il proprio cordoglio per la vittima.