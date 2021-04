Covid:aumentano nuovi casi in E-R (1.275), calano i ricoveri

Aumenta il numero di contagi giornalieri in Emilia-Romagna, continua il calo dei ricoveri e si registrano altri 42 morti. I nuovi casi sono 1.275 in più di ieri su 24.710 tamponi, 485 asintomatici, età media 40,8 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 288 nuovi casi più 29 del circondario imolese, seguita da Modena (213).

I guariti sono 2.362 in più, i casi attivi 64.120 (-1.129), il 95,8% in isolamento a casa. Tra i nuovi morti, anche una 60enne a Parma, un 54enne a Modena, due 57enni nel Ferrarese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.557. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 313 (+1), 2.365 quelli negli altri reparti Covid (-99).

Le dosi di vaccini somministrate, alle 15, sono 1.241.491 complessivamente dall'inizio della campagna, 372.403 sono seconde dosi.