Arte: Fmav Modena, via a 10/a edizione Premio Davide Vignali

Torna il Premio Davide Vignali, promosso da Fondazione Modena Arti Visive, dalla famiglia Vignali e dall'Istituto d'Arte Venturi di Modena, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, che celebra la creatività dei giovani talenti del territorio e che nel 2021 compie dieci anni. Il premio nasce nel nome di Davide Vignali, ex studente dell'Istituto d'Arte Venturi scomparso prematuramente nel 2011. Nello stesso anno è nato il concorso che ne celebra la memoria, la grande umanità, il desiderio di conoscenza.

Ad affiancare la famiglia in questa impresa c'è Fmav Fondazione Modena Arti Visive, da sempre impegnata nel sostegno ai giovani artisti e nella loro formazione. Insieme, con l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio, i promotori hanno annunciato il bando per l'edizione 2020/2021, con scadenza per la presentazione di domande ed elaborati al 30 maggio. Le opere dei giovani artisti che parteciperanno saranno incluse in una mostra alla Fondazione Modena Arti Visive e nel catalogo che l'accompagnerà. "In un momento storico così problematico, siamo stati sorpresi di questa partecipazione così ampia da parte dei ragazzi, che ci ha fatto capire quanto il Premio sia solido e ben radicato - affermano Marisa Spallanzani e Doriano Vignali, genitori di Davide e co-promotori del Premio -. Questa occasione ci permette di ricordare Davide avvicinandoci al mondo dei giovani, fatto di sguardi personali, che indagano il presente con semplicità e leggerezza, talvolta con inquietudine, sempre comunque in modo autentico".