Dante700: lettura perpetua Divina Commedia in 14 lingue

(ANSA) - RAVENNA, 15 APR - La lettura perpetua della Divina Commedia diventa internazionale, in 14 lingue, grazie agli studenti universitari stranieri: il primo appuntamento è previsto sabato 17 aprile alle 18, salutato come di consueto dai 13 rintocchi della campana di Dante, con il XV canto dell'Inferno, letto prima in russo da Alexandra Kobets, poi in italiano da Chiara Casagrande. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno da luglio, in inglese, francese, tedesco, portoghese, ma anche in hindi, turco, cinese, arabo, vietnamita, urdu, taiwanese, serbo e kyrgyz. L'incontro di sabato sarà fruibile dal pubblico sia dal vivo, nel rispetto dei protocolli Covid-19, sia in diretta streaming sulla pagina facebook Ravenna per Dante.

La comunità di Ravenna, nonostante le restrizioni rese necessarie dall'emergenza sanitaria, continua a vivere e a costruire la celebrazione del VII centenario della morte di Dante Alighieri per il quale la città romagnola fu "ultimo rifugio". Tra le azioni portate avanti vi è la lettura perpetua della Commedia davanti alla tomba di Dante - unico monumento a non essere mai stato chiuso - ogni giorno in un progetto dal titolo "L'ora che volge il disio". L'iniziativa prevede che dal 13 settembre 2020 nei pressi della tomba di Dante venga letto quotidianamente un canto della Divina Commedia, per sempre. Ora questa lettura diventerà anche internazionale grazie al contributo degli studenti stranieri che frequentano il campus universitario di Ravenna. (ANSA).