Covid: in E-R continua calo ricoveri, età contagi si abbassa

Ancora un calo dei ricoveri di pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna mentre per i nuovi casi di coronavirus in regione si attestano sopra i mille e fanno registrare un abbassamento dell'età media dei contagiati che è di 40,5 anni. Le vittime in regione sono altre 33, anche in questo caso con un'età media leggermente in calo, 78 anni. Fra loro c'è anche un giovane di 25 anni a Forlì, a quanto si apprende affetto da precedenti patologie.

I positivi di oggi sono 1.150 (su 25.696 tamponi), così suddivisi tra le province: Bologna (217 più 16 del comprensorio imolese), Reggio Emilia (209), Modena (184), Rimini (98), Ferrara (96), Parma (88), Forlì (86), Ravenna (68), Cesena (53) e Piacenza (35).

I ricoveri continuano a scendere: in terapia intensiva ci sono 312 pazienti (cinque in meno) e nei reparti Covid altre 2.464 persone (126 in meno).

Quanto alla campagna vaccinale, alle 15 erano state somministrate complessivamente 1.213.619 dosi; sul totale, 363.220 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.