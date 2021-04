Bimba di cinque mesi lasciata in auto per la spesa, denunciati

I Carabinieri di San Giovanni in Persiceto nel Bolognese hanno denunciato una coppia di giovani genitori, di origine pakistana, per abbandono di minori. È successo ieri pomeriggio, dopo che un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di una bimba che piangeva, chiusa in un'auto parcheggiata. In attesa dei militari, il cittadino è riuscito a forzare un finestrino e ad aprire lo sportello, prendendo in braccio la piccola. Poco dopo sono arrivati carabinieri e 118, i cui sanitari hanno visitato la bimba, che stava bene. I genitori, rintracciati dai militari in un supermercato nelle vicinanze, si sono scusati per l'accaduto dicendo che erano andati a fare la spesa con la figlia più grande, lasciando nell'auto quella più piccola, di cinque mesi.