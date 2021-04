Polizia: sindacati fornisce monopattini ad agenti

Il sindacato di polizia Siulp di Bologna ha messo a disposizione degli agenti alcuni monopattini elettrici Ducati, da poter noleggiare gratuitamente per muoversi nel traffico cittadino.

L'iniziativa rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e del territorio e vuole essere - spiega il Siulp - anche un monito alla stessa amministrazione affinché si rinnovi, partendo dal patrimonio edilizio, sino al risparmio energetico. Secondo il sindacato, i monopattini elettrici rappresentano un piccolo passo verso un percorso più ampio ed ambizioso che guardi al futuro e alle nuove generazioni. "L'auspicio è che l'Amministrazione raccolga questi segnali - conclude il Siulp - così da lavorare insieme per un modello di pubblica amministrazione al passo con i tempi che sia da esempio il bene dell'ambiente".

Una iniziativa analoga è stata organizzata anche dal sindacato di polizia Sap con il servizio #sapmonopattino. Anche in questo caso, il servizio di noleggio è gratuito e viene messo a disposizione di tutti i poliziotti e poliziotte per agevolare la mobilità ecosostenibile.