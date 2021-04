L'Orchestra Senzaspine ricorda il violista Giuseppe Donnici

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - La Novensemble Orchestra, complesso cameristico nato nel 2014 in seno all'Orchestra Senzaspine di Bologna, rende omaggio al suo violista Giuseppe Donnici, a poche settimane dalla scomparsa, con il settimo appuntamento della rassegna ClassicadaMercato, trasmesso in live streaming il 14 aprile alle 20.30 sul canale YouTube del complesso sinfonico bolognese. Un ricordo che non poteva non avvenire attraverso la musica, "quella stessa musica che li ha uniti, che non ha tempo e che riesce ad approdare nel profondo di chi l'ascolta, - si legge sul profilo Facebook dell'Orchestra. Un concerto dedicato ai tanti anni passati insieme a suonare, lavorando sì, ma con il sorriso di chi, della sua passione, ne ha fatto la propria vita".

La Novensemble Orchestra ripercorre le musiche che negli anni sono state al centro dei suoi concerti, dagli arrangiamenti di autori classici come Antonio Vivaldi, Giacomo Puccini e Gaetano Donizetti, alle colonne sonore di Ennio Morricone e Nicola Piovani, fino alle note rock dei Led Zeppelin e cantautoriali di Lucio Dalla, spaziando in diversi generi musicali ma mantenendo un organico composto dagli strumenti tipici della musica classica. Il concerto sarà introdotto dal direttore dell'Orchestra Senzaspine Matteo Parmeggiani. (ANSA).