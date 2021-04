Covid: calano i nuovi casi e i ricoveri in E-R

Segnano una diminuzione rispetto agli ultimi giorni i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna: sono 785 nel bollettino quotidiano della Regione, su 26.058 tamponi. Sono 331 gli asintomatici e l'età media è 41,8 anni, mentre tra le province al primo posto c'è Bologna, con 201 casi più 22 del circondario imolese, poi Modena (150). Il trend di abbassamento della curva è visibile guardando le misurazioni ogni cinque giorni: dagli 8.597 casi dell'1-5 aprile si è passati ai 5.413 del 6-10 aprile, 3.184 in meno (-37%).

Calano anche i ricoveri, cento in meno nei reparti Covid (2.654), uno in meno in terapia intensiva (331). Si registrano anche altri 41 morti, 29 uomini e 12 donne, con età media 79,5 anni, ma c'è anche anche un 55enne nel Reggiano e un 59enne del Ferrarese.

Alle 15, infine, sono state somministrate complessivamente 1.157.315 dosi; 350.455 sono seconde dosi, cioè persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).