Vaccini: Bonaccini, entro il mese apriremo ai sessantenni

"Noi questa mattina in Emilia-Romagna abbiamo aperto le prenotazioni per i 70-74 anni e ho già ricevuto parecchie testimonianze di cittadini che hanno prenotato e presto andranno a fare la vaccinazione, qualcuno addirittura mi ha detto oggi o domani. Entro il mese se tutto va come deve apriremo anche ai 60enni". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in visita all'hub vaccinale della Fiera di Bologna.

"Però la consegna del Governo è molto chiara - ha sottolineato Bonaccini -, ci ha detto di terminare il prima possibile tutti gli ultraottantenni con la doppia dose, terminare almeno con una dose tutti gli ultrasettantenni e contemporaneamente i disabili, le persone con fragilità e quelle con patologie che indipendentemente dall'età hanno bisogno subito di essere protette. E noi seguiamo la linea che il Governo ha indicato", ha concluso il presidente dell'Emilia-Romagna. (ANSA).