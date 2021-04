Sequestrati 2,6 kg 'droga dello sciamano', due arresti

Si erano fatti spedire lo stupefacente, oltre due chili e mezzo di Dmt (Dimetiltriptammina), un potente allucinogeno conosciuto come 'droga dello sciamano', direttamente a casa, in un normale pacco che sulla carta risultava contenere tinture per pellame, arrivato dal Brasile per via aerea con un volo atterrato all'aeroporto Marconi di Bologna. Ma il pacco è stato intercettato dai carabinieri del Nas e dei funzionari dell'Ufficio Dogane, che ne hanno scoperto il vero contenuto.

Era destinato a una coppia di trentenni modenesi che abitano a Sassuolo, arrestati per detenzione di stupefacenti.

Il controllo del plico è stato fatto nell'ambito delle verifiche che vengono fatte su alcune corrispondenze ritenute sospette. Gli accertamenti svolti dal laboratorio chimico delle Dogane di Bologna hanno confermato tali sospetti, rivelando che all'interno non c'erano le tinture dichiarate in etichetta, ma circa 2,6 kilogrammi di Dmt. L'allucinogeno, ricavato dalla corteccia di alcune piante, è chiamato 'droga dello sciamano' perché utilizzato da alcune popolazioni dell'Amazzonia in cerimonie rituali. L'autorità giudiziaria ha concesso agli investigatori di ritardare il sequestro, con una consegna controllata ai destinatari che, una volta ricevuto il pacco, si sono visti suonare alla porta i carabinieri e i funzionari delle Dogane. Oltre allo stupefacente arrivato dal Brasile, la perquisizione ha permesso di sequestrare fiale, etichette e dosatori per il confezionamento della droga. L'arresto dell'uomo e della donna, entrambi incensurati, è stato convalidato dal Gip di Modena. Una settimana fa, un altro sequestro di Dmt era stato fatto all'aeroporto di Malpensa. (ANSA).