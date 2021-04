Musica: Emidio Clementi spiega via del Pratello di Bologna

La rassegna 'Oceano di suoni', curata da Pierfrancesco Pacoda per il Teatro Comunale di Bologna, prosegue in diretta streaming sulla pagina Facebook del teatro il 15 aprile alle 19 col secondo incontro alla scoperta della via simbolo della cultura giovanile sotterranea di Bologna: via del Pratello. A vent'anni dalla pubblicazione del suo libro più celebre, intitolato "La notte del Pratello", il musicista e scrittore marchigiano Emidio Clementi, fondatore della band Art rock Massimo Volume, trasporterà il pubblico nel cuore della Bologna creativa degli anni '90, città dove si era trasferito per seguire gli studi universitari. Protagonisti con lui sul palco del Comunale Stefano Pilia alla chitarra e all'elettronica e Mattia Cipolli al violoncello.

A seguito di un recente tour nei teatri per presentare il suo ultimo album del 2019 con i Massimo Volume, 'Il nuotatore', Clementi entra per la prima volta da artista al Teatro bolognese scegliendo di raccontare tra musica e parole ciò che ha vissuto in prima persona in uno dei periodi più intensi e pieni di fermento della città, caratterizzata da luoghi misteriosi, situazioni singolari e personaggi curiosi che costellavano via del Pratello. La rassegna è ispirata al libro 'Oceano di suono' scritto nel 1995 dal musicologo e musicista David Toop, considerato uno dei racconti più affascinanti sulla forza evocativa e narrativa della musica. (ANSA).