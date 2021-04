Scontro tra auto e bicicletta, morto 85enne a Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Incidente mortale, poco prima delle 17 in Viale dell'Appennino in zona Ca' Ossi a Forlì. A quanto si è appreso, a perdere la vita - in uno scontro tra un'auto e una bicicletta all'altezza del civico 313 all'incrocio con via Ribolle - è stato un uomo di 85 anni. L'anziano ciclista, vittima del sinistro si chiamava Romano Mazzini. E' stato travolto mentre, tentava di attraversare una delle trafficate arterie che portano verso il centro storico cittadino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo in sella ad una mountain bike a trazione elettrica, provenendo da una via laterale ha attraversato il viale venendo centrato da una Bmw condotta da un forlivese 55enne con accanto la moglie. L'urto è stato violentissimo e non ha dato scampo all'anziano, finito incastrato sotto all'auto. La sua morte è stata praticamente istantanea. Sul posto si è recato anche l'elicottero di Elisoccorso, ma è stato fatto rientrare quando i soccorritori del 118 hanno constatato il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco per recuperare il corpo e la polizia stradale per i rilievi di legge e regolare il traffico.