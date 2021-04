Maltempo: E-R, allerta gialla per temporali e vento

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Allerta gialla, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, per criticità idraulica e idrogeologica e per temporali e venti su gran parte dell'Emilia-Romagna, con l'esclusione della pianura romagnola, bolognese e ferrarese e della costa romagnola e ferrarese. E' quanto stabilito dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale.

"Nella giornata di lunedì - si legge in una nota - il passaggio di una saccatura di origine nord-atlantica determinerà un nuovo peggioramento del tempo sulla regione. Si prevedono piogge sparse che interesseranno l'intero territorio con temporali e rovesci di pioggia, sul crinale appenninico centro-occidentale .

I fenomeni saranno inoltre accompagnati da fulmini e rinforzi di vento con raffiche di intensità pari a burrasca moderata che interesseranno l'intero crinale". (ANSA).