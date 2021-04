Covid: 1.170 nuovi casi in E-R, in calo i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Sono 1.170 - 350.988 dall'inizio dell'epidemia - i casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore su un totale di 17.620 tamponi eseguiti. Dei contagiati, 478 sono asintomatici, individuati attraverso le attività di screening e tracciamento.

A livello territoriale, in testa c'è la provincia di Bologna con 234 nuovi casi, seguita da Modena con 171, Reggio Emilia (159), Ravenna (121) , Parma (97), Forlì (92), Ferrara (86), Rimini (81), Cesena (64), il circondario Imolese (35) e Piacenza (30).

Le persone guarite, risultano essere 1.933 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 271.983 mentre i malati effettivi si attestato a quota 66.625 con un calo di 803 unità rispetto a ieri: le persone in isolamento a casa o con sintomi lievi ammontano al 95,4% del totale. In calo di 4 unità, a quota 330, i ricoverati in terapia intensiva e di 94 unità, a quota 2.711, quelli negli altri reparti Covid.

Da ieri si registrano 40 nuovi decessi - la più giovane a perdere la vita una donna di 37 anni in provincia di Ferrara, il più anziano un 99enne nel Bolognese - : dall'inizio dell'epidemia le morti sono state 12.380. Sul fronte della campagna vaccinale, poco dopo le 15, sono state somministrate complessivamente 1.120.552 dosi; sul totale, 342.576 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).