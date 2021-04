Vaccini:linea comune sindaci Romagna,niente isole covid free

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - "La strategia di contrasto al Covid non può procedere a macchia di leopardo, né prevedere canali discrezionali, ma deve avanzare secondo una linea comune, precisa, ordinata puntuale. Prima la vaccinazione delle persone anziane e fragili. La proposta circolata nelle ultime ore di anticipare le vaccinazioni per le isole nel tentativo di trasformarle in aree turistiche 'covid free' è in palese contraddizione con questa linea chiara e da 'cambio di passo'".

Sono parole del sindaco di Rimini, Andra Gnassi, che dice "no alle fughe in avanti e ai canali preferenziali" sulle vaccinazioni, ribadendo che bisogna procedere "con la strategia condivisa con il generale Figliuolo e data data dal presidente del Consiglio Mario Draghi".

E dalla Riviera romagnola arriva anche la voce del sindaco di Riccione, Renata Tosi, che chiede di "andare tutti nella stessa direzione". Per Tosi "dividerci sulla 'bolla turistica' per raggiungere le località delle vacanze, oppure pretendere il 'passaporto vaccinale' o chiedere corsie preferenziali per il vaccino nelle isole per creare discriminazione e concorrenza tra località, francamente è assurdo". Il turismo è un'industria italiana diffusa sul territorio "e così va trattata - ha spiegato ancora -, azzerando le divisioni schematiche. Se la campagna vaccinale verrà fatta uguale in tutta Italia - ha concluso -, come pare sia nelle intenzioni dell'Esecutivo uscendo dalle divisioni regionali, allora stop con la logica dei colori". (ANSA).