Illumia: con Generazione Z a scoperta economia territorio

A confronto sulla new economy con i ragazzi della generazione Z. E' questo l'intento di Forum Young System, un progetto di dialogo e approfondimento che ha preso il via ieri con la prima tappa svoltasi a Bologna nella sede di Illumia, family business dell'energia. L'iniziativa, organizzata Pleiadi International e Gerebros, è stata un'occasione di dialogo e confronto tra volti noti del territorio (imprenditori, CEO e stakeholder) e giovani under 30, con focus sulla new economy e un affondo sulla Regione Emilia-Romagna con quasi 200 giovani iscritti.

A Firenze, Torino, Reggio Calabria, Pesaro e Trieste le tappe successive del Forum che ha visto a Bologna tra gli ospiti Francesco Bernardi, founder di Illumia, Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, Vittorio Martinelli, CEO di Olympus e Isacco Neri, CEO di Neri spa.

"Crediamo sia imprescindibile creare occasioni di confronto con i cittadini e gli imprenditori di domani, in un concreto scambio di suggestioni ed esperienze. Illumia non è nuova a opportunità di incontro con i giovani, siamo un'azienda che vuole crescere sul mercato mantenendo intatto l'entusiasmo della startup da cui siamo partiti" ha commentato Francesco Bernardi, founder di Illumia. "Siamo davvero orgogliosi di essere partner della prima tappa nazionale di Forum Young System, che ci auguriamo avrà un fortunato e fruttuoso percorso attraverso tutto il Paese".

