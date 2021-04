Ambulanti in corteo a Bologna, 'Bonaccini ci faccia aprire'

Ambulanti in corteo a Bologna per lanciare un sos, fino alla sede della Regione Emilia-Romagna. Sono i commercianti della Piazzola, storico mercato all'aperto di Bologna, a chiedere di poter riaprire quanto prima. Dopo aver allestito tende e tavoli in piazza VIII agosto per esibire gli slogan di protesta, i furgoni sono partiti suonando i clacson e raggiungendo viale Aldo Moro, dove hanno organizzato un presidio, chiedendo un incontro al presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Bandiere tricolori sui mezzi o legate in nastrini al braccio, cartelli con scritto "Mai più chiusi, Adesso Basta", trombe e megafoni hanno dato vita alla manifestazione pacifica, controllata dalle forze dell'ordine. "Il presidente Bonaccini - dicono - deve dare delle risposte, anche alla nostra categoria ormai in ginocchio da troppo tempo".