Covid: E-R, oltre mille nuovi casi, calano ricoveri e morti

Risalgono oltre i mille (1.075) i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, ma continua il calo dei ricoveri e diminuiscono anche i morti. I nuovi contagi, 456 asintomatici, sono stati rilevati con 30.262 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L'età media dei nuovi positivi è 42,8 anni e tra le province al primo posto c'è Bologna con 218 nuovi casi più 30 del circondario imolese, seguita da Parma con 140; poi Rimini e Forlì (entrambe con 114), Ravenna (107), Reggio Emilia (104).

I guariti sono 1.162 in più, i casi attivi 68.855 (-112), il 95,1% in isolamento a casa. I nuovi decessi hanno un'età media di 78,4 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 352 (-4 rispetto a ieri), 3.051 quelli negli altri reparti Covid (-109).

Alle 15 sono state inoltre somministrate complessivamente 1.037.637 dosi di vaccino; sul totale, 327.023 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.