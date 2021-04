Eataly: chiusura definitiva store Bari e Forlì

Eataly chiude definitivamente gli store di Bari e Forlì. I due negozi, che hanno complessivamente 80 dipendenti, non riapriranno neppure quando l'emergenza sanitaria sarà finita. "La decisione è maturata su fattori di contingenza locale aggravati dalla pandemia. I piani di sviluppo di Eataly restano confermati. Bari e Forlì sono gli unici negozi che non verranno riaperti, e la priorità oggi riguarda la situazione del personale e lavorare con le organizzazioni sindacali in modo fattivo e collaborativo per ridurre gli impatti di stabilità reddituale sul personale dei due negozi", spiega l'azienda in una breve nota.

Il punto vendita di Bari era stato aperto nel 2013 nell'area della Fiera del Levante, quello di Forlì nel 2014 in un palazzo storico della città come una costola dell'azienda principale, Romagna Eataly, proprietà al 50% di Farinetti e il restante della famiglia Silvestrini, fondatori di Unieuro.

La Filcams Cgil parla di "doccia fredda" e chiede che sia tutela l'occupazione. (ANSA).