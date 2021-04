Covid: nuovo calo casi in Emilia-Romagna, al livello di ottobre

Nuovo importante calo dei casi di coronavirus in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore sono 576 i contagi rilevati su oltre 31.800 tamponi, età media 44,5 anni. Per un numero più basso nel bollettino quotidiano si deve tornare al 20 ottobre, all'inizio della seconda ondata, quando i contagi giornalieri furono 507.

In diminuzione oggi anche i ricoveri, 356 sono le persone in terapia intensiva (-11) e 3.160 quelle negli altri reparti Covid (-44). Si contano 57 morti, età media 81,5 anni: tra le vittime ci sono però anche un 35enne a Piacenza e un 44enne nel Bolognese. Dei nuovi contagiati, 297 sono asintomatici. La situazione nelle province vede in testa Bologna con 120 casi, più 25 dell'Imolese. Poi Modena e Parma con 60, Piacenza (59), Cesena (58) e Reggio Emilia (57).

Capitolo vaccinazioni: alle 14 sono state somministrate complessivamente 1.003.754 dosi; sul totale, 320.363 sono seconde dosi, e cioè persone che hanno completato il ciclo vaccinale.