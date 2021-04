Bologna e Lonely Planet insieme per il rilancio

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - C'è anche Lonely Planet al fianco di Bologna per la ripartenza del turismo. È stata annunciata la partnership tra Destinazione turistica Bologna metropolitana ed Edt, casa editrice delle guide Lonely Planet in lingua italiana, grazie alla quale anche Bologna sarà tra le mete protagoniste del progetto "Italia On The Road - 48 ore a…". L'azione - spiega Bolognawelcome, il portale del turismo del capoluogo regionale - si inserisce nel quadro della più ampia strategia di rilancio della città d'arte messa a punto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e Bologna Welcome per lanciare il 'rimbalzo' turistico dopo l'inverno del Covid.

Una strategia che farà leva su una sfaccettata e organizzata offerta turistica, che stimoli il turista a provare più esperienze possibili in completa sicurezza e che possa, quindi, generare ricadute virtuose anche in termini di ricchezza creata.

"Italia On The Road - 48 ore a…" è un progetto di comunicazione integrato - print, web e social media - con cui Lonely Planet racconta l'Italia come destinazione turistica, con un'attenzione particolare alle città d'arte. Il format prevede la presenza a maggio in città di due rappresentanti di Lonely Planet, un videomaker e un Instagrammer, con la realizzazione di diversi articoli e un video-reportage dedicato, per offrire nuove fonti di ispirazione a chi ricomincia a viaggiare, ponendo l'accento sulla sostenibilità e la sicurezza dell'esperienza turistica. (ANSA).