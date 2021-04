Musica: 'Morsa' primo album solista di Serena Altavilla

Esce il 9 aprile in cd e su tutte le piattaforme di streaming 'Morsa' (Blackcandy Produzioni), primo progetto discografico solista di Serena Altavilla, già attiva in numerose formazioni del panorama alternativo italiano, e "trasposizione in chiave musicale di un viaggio autobiografico tra deja-vu e fantasmi passati, presenti e futuri". In dieci tracce l'artista canta e disegna scenari variegati e personali, a metà strada tra il reale e l'onirico: dall'album è stato estratto il primo singolo 'Epidermide', con un videoclip creato dal collettivo John Snellinberg e diretto da Patrizio Gioffredi, che ha assecondato le venature dark e romantiche della canzone ambientando il tutto in un minimale set teatrale. Dal 2005 ad oggi Serena Altavilla, cantante e songwriter con radici pugliesi e residenza a Prato, si è fatta conoscere nel panorama alt-rock indipendente come frontwoman dei Blue Willa e successivamente dei Solki. Nel suo background coesistono il punk, la tradizione popolare e le musiche d'avanguardia: le sue capacità performative affinate nel corso delle parallele esperienze teatrali e la sua duttilità vocale l'hanno portata a collaborare tra gli altri, in studio e dal vivo, con Calibro 35, Mariposa, La Band del Brasiliano, Tundra Orbit e il Complesso di Tadà.