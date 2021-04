Covid: i nuovi casi in E-R sotto quota mille

Con 791 contagi torna sotto quota mille l'aumento giornaliero di casi di coronavirus in Emilia-Romagna, come non succedeva dal 16 febbraio (951 casi). Per trovare un numero più basso nel bollettino quotidiano bisogna tornare al 28 dicembre (750). Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.003 tamponi. Aumentano i ricoveri: 3.206 nei reparti Covid (+58), 367 in terapia intensiva (+1). L'età media dei nuovi casi è 43 anni e si contano altri 38 morti, 15 uomini e 23 donne, età media 80,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 258 nuovi casi più sei del circondario imolese e Modena (179), poi Reggio Emilia (108). I guariti sono 2.066 in più, i casi attivi sono 70.890 (-1.313), il 95% in isolamento a casa. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 14 sono state somministrate complessivamente 966.150 dosi; sul totale, 310.718 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo.