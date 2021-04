Comer: meno impatto ambiente con telelavoro e car sharing

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Comer Industries punta ad abbassare ulteriormente nel 2021 il suo impatto ambientale. Come si legge nel bilancio di sostenibilità appena pubblicato conta di "rendere green al 100% l'intero impianto di Matera, abbassare ulteriormente l'impatto ambientale, incentivando lo smart working e il car sharing tra i quasi 1400 dipendenti". Nei piani dell'azienda anche la riduzione dell'utilizzo di carta e plastica in azienda, e la realizzazione di un Atelier della Meccanica in una location storica di Reggiolo (RE), in collaborazione con Reggio Children. Per il President e CEO Matteo Storchi. "Abbiamo scelto di impegnarci concretamente per cambiare la vita delle comunità locali in cui siamo presenti con i nostri 11 stabilimenti, rendendo più facile l'accesso a cibo, case, strade ed energia sostenibili" Nel 2020 il Gruppo ha abbassato i consumi energetici del 4%, i rifiuti pericolosi del 17% e le emissioni del 9%. Fra gli impegni anche quello della formazione: Oltre ad avere progettato e realizzato una casa a Bangalore, in India, dove viene garantita l'istruzione di ragazze in difficoltà economica, Comer industries, per il terzo anno consecutivo, ha sostenuto "UniMoRe 2020", il progetto di trasformazione dell'ex Seminario di Reggio Emilia in sede Universitaria. A ciò si aggiunge la collaborazione con le Università di Modena e Reggio Emilia e Parma con cui sono state attivati corsi sulle tematiche legate al Lean Management e alla progettazione meccanica. Nel 2020 è stato anche completato il primo anno del percorso triennale Education Lab, in partnership con SDA Bocconi e sono stati organizzati corsi tecnici per la crescita delle competenze sulla Supply Chain (ANSA).