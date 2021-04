1 maggio: a Ferrara maratona musicale per fondi all'ospedale

Sono partite la candidature alla maratona musicale del Primo Maggio, dal titolo 'Più uniti grazie alla musica', voluta dal Comune di Ferrara con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'Ospedale di Cona. Lo annuncia il sindaco Alan Fabbri su Facebook, anticipando che "anche quest'anno il concerto del Primo Maggio sarà in streaming, non essendo possibile, ad ora, ipotizzare altre modalità di realizzazione".

Tra gli artisti, anticipa, ci sarà Andrea Poltronieri, il sassofonista che l'anno scorso, durante il lockdown, aveva incantato il pubblico con un'esibizione - trasmessa in streaming - dalla torre della Vittoria di Palazzo Municipale.

"Stiamo lavorando a un'organizzazione che alterni ad artisti affermati i musicisti emergenti. Vogliamo dare spazio ai giovani e progettiamo un evento che sia per loro un'occasione per promuovere la loro musica, in attesa di creare eventi in presenza, in piena sicurezza". "L'anno scorso - ricorda Fabbri - in tanti avevano risposto all'appello nello spazio di pochi giorni, totalizzando oltre otto ore di performance musicali, con un emozionante spettacolo finale". "Per l'edizione 2021 abbiamo previsto molte novità, ospiti e alcune sorprese, che sveleremo poco alla volta".

Per candidarsi si potranno inviare performance su whatsapp al 351 595 2501 o via email a info@1maggioferrara.it.